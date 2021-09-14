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مستشار : أنصح بتأسيس فصل مدرسي في المنزل لخلق بيئة تعليمية للطالب (فيديو)

منذ 3 ساعات
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مستشار : أنصح بتأسيس فصل مدرسي في المنزل لخلق بيئة تعليمية للطالب (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
نصح المستشار التربوي، محمد العامري، الوالدين بتأسيس ركن أو غرفة كفصل مدرسي في المنزل لخلق بيئة تعليمية للطالب.

كما نصح الوالدين بتوجيه أبناءهم بالصف الأول الابتدائي على الإلتزام بالتعليم عن بعد، وتعريفهم بأنها مدرسة افتراضية، ويجب الالتزام بها، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ودعا الوالدين بأن تكون دراسة الأبناء ليس عبر الهاتف الذكي، وإنما عبر جهاز الحاسب الآلي أو جهاز "أيباد"، مؤكدًا أهمية أن يحرص المعلمين على التواصل مع الطلاب باستخدام الكاميرات وأكثر من وسيلة للتواصل مع الطلاب.

 

مدرسة
المنزل
الحاسب الآلي
الهاتف الذكي
مستشار تربوي
محمد العامري
أيباد

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82906
منذ 53 دقيقة
افنصلوا لسانك الأب والأم متورطين الواحد عنده أكثر من مرحله يعني البيت غدى عششه حمام

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون بعونكم ويفرجها عليكم يا اخواننا الفلسطينيين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // مامع الفقر مرجله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههه .. ... كأنه يقول له : مابقى الاانت يا هاالقطو المعفن لاز عند خشمي ...

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