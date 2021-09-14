نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ثور غاضب يحطم المرآة الجانبية لسيارة متوقفة

منذ 15 ساعة
1655
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134180
منذ ساعة
ثور هايج ماعليه شرهه ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

abdul
أكيد.... وزير إقتصاد.... يعني الوزارة تبع فلوس الدولة... الفرصة لا تتعوّض...
بلبل البحر
الله يتولاهم
بلبل البحر
الله يعافينا مما ابتلاك به
بلبل البحر
الله يفر له ويرحمه.. والله يتولى أهله هو الرزاق
بلبل البحر
صار كأنه مصري لابس شماغ وعقال

أخر الأخبار

فيديو.. شاب وفتاة في وضع خادش بمدينة ملاهي بالعراق
فيديو.. شاب وفتاة في وضع خادش بمدينة ملاهي بالعراق
منذ 25 دقيقة 374
شيرين رضا: تمنيت الارتباط بزوج يسرا
شيرين رضا: تمنيت الارتباط بزوج يسرا
منذ ساعة 372
فيديو.. طارق الحبيب يوضح خطورة إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية
فيديو.. طارق الحبيب يوضح خطورة إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية
منذ ساعة 1468
الإطاحة بمواطن دهس فتاتين في القصيم
الإطاحة بمواطن دهس فتاتين في القصيم
منذ ساعة 1650
فلسطيني يودع نجله المصاب بالسرطان قبيل اعتقاله من قوات الاحتلال
فلسطيني يودع نجله المصاب بالسرطان قبيل اعتقاله من قوات الاحتلال
منذ ساعة 1627
آل الشيخ: موسم الرياض فرصة كبيرة في الوظائف واللي ما يستفيد المشكلة فيه
آل الشيخ: موسم الرياض فرصة كبيرة في الوظائف واللي ما يستفيد المشكلة فيه
منذ ساعتين 1796
البايرن يسحق برشلونة بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
البايرن يسحق برشلونة بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
منذ ساعتين 1456
بالفيديو.. استشارية طب أسرة: دور المرأة في التطوع يزداد مع رؤية المملكة 2030
بالفيديو.. استشارية طب أسرة: دور المرأة في التطوع يزداد مع رؤية المملكة 2030
منذ ساعتين 1456
داوود الشريان يثير قلق متابعيه في أحدث ظهور له بسبب نحافته 
داوود الشريان يثير قلق متابعيه في أحدث ظهور له بسبب نحافته 
منذ 3 ساعات 2662
بالفيديو .. مريم الأنصاري لـ "زوجها" : الأغاني اللي بتشغلها بترفعلي ضغطي
بالفيديو .. مريم الأنصاري لـ "زوجها" : الأغاني اللي بتشغلها بترفعلي ضغطي
منذ 3 ساعات 1044