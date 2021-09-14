خطر كبير يهدد العالم بسبب تكرار درجة الحرارة 50 مئوية

وكالات (صدى):
كشفت تقارير لشبكة "BBC" أن هناك خطر كبير لتكرار درجة حرارة 50 مئوية حيث تضاعف عدد الأيام شديدة الحرارة كل عام بدرجة حرارة 50 مئوية منذ الثمانيات.
وأكدت تلك التقارير أن ارتفاع درجات الحرارة يمثل تحديات غير مسبوقة لصحة الإنسان والطريقة التي يعيش بها.
ومن جانبه، قال الدكتور فريدريك أوتو ، المدير المساعد لمعهد التغيير البيئي بجامعة أكسفورد البريطانية: "يمكن أن تُعزى الزيادة بنسبة 100٪ إلى حرق الوقود الأحفوري".
كما حذر العلماء من أن الأيام التي تزيد فيها درجات الحرارة عن 50 درجة مئوية ستحدث في أماكن أخرى ما لم تنخفض انبعاثات الوقود الأحفوري.
فيما نبه الدكتور سيهان لي ، باحث المناخ في كلية الجغرافيا والبيئة بجامعة أكسفورد، لضرورة التحرك بسرعة من أجل خفض الانبعاثات لتصبح حياة الأشخاص تسير بأفضل حال.