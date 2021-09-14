بالفيديو.. الطالب ريان عيسى يحقق الدرجة الكاملة في اختبار القدارت العامة

الرياض (صدى):
تمكن الطالب ريان عيسي أحد الطلاب بمدرسة "النفيس" الثانوية في ينبع من تحقيق الدرجة الكاملة في اختبار القدارت العامة وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس، وهنأت إدارة التعليم العام في ينبع الطالب متمنية له التوفيق في مستقبله.
ومن جانبه، قال "ريان" عن هذا الإنجاز: "وضعت هدف أمامي وتأسيس مكثف والتدريب ولهذا اعتبر أهم شئ المعلومة وما أنسى فضل الوالدين علي أوجه كل الشكر والتقدير للهيئة الملكية والاهتمام من الإدارة والمدرسين".
وأضاف: "أنا أتوكلت على الله وتعبت وأجتهدت وقدرت أحقق هدفي والخوف طبيعي واختبرت اختبارين للقدارت العامة"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".