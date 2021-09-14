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إعلامي: إدارة بايدن استمتعت بالتصعيد ضد المملكة لكن الرياض قلبت الموازين

منذ 5 ساعات
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إعلامي: إدارة بايدن استمتعت بالتصعيد ضد المملكة لكن الرياض قلبت الموازين

الرياض (صدى):
قال الصحفي "عيسى النهاري" إن المملكة قامت بتأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي الذي مازال يأمل لقاء ولي العهد، سمو الأمير محمد بن سلمان.

وتابع :" التأجيل لمشكلات بالجدولة بلغ صداه واشنطن وأبعد، في بداياتها استمتعت إدارة بايدن بلحظات التصعيد الإعلامي ضد السعودية، لكن الرياض اليوم قلبت الموازين بذكاء ووضعت الإدارة الأمريكية في حرج"، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".

ولفت إلى أن هناك كتاب أمريكيين علقوا على تأجيل الزيارة الأمريكية لوزير الدفاع الأمريكي، ومنهم الكاتب الأمريكي بول سوليفان الذي ذكر أن أمريكا سحبت أنظمة دفاعية، وأن السعودية تعقد صفقة دفاعية مع روسيا، مؤكدًا أن واشنطن بحاجة إلى تعلم لعب الشطرنج من جديد.

المملكة
واشنطن
الأمير محمد بن سلمان
وزير الدفاع الأمريكي
عيسى النهاري

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10136
منذ 24 دقيقة
ترمنب كان رئيس مجنون و بايدن رئيس مخرف

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون بعونكم ويفرجها عليكم يا اخواننا الفلسطينيين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // مامع الفقر مرجله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههه .. ... كأنه يقول له : مابقى الاانت يا هاالقطو المعفن لاز عند خشمي ...

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