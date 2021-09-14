باهبري:أرقام إصابات كورونا في المملكة حقيقية ونقترب من العودة إلى الحياة الطبيعية "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، إن المملكة لم تعد لأي إغلاق أو حظر بسبب القرارات المتزنة تجاه كورونا.
وأوضح نزار باهبري خلال لقاء مع قناة "العربية":"القرارات في المملكة كانت تضع الإنسان أولا ثم أي منح اقتصادي بعد ذلك على سبيل المثال رجع الحج على مدار سنتين بشكل محدود".
وأشار:"المملكة قدمت الإنسان وأحضرت أحسن تطعيمات ولم تتخذ قرارات متسرعة حتى الوصول إلى أعلى نطاق من التطعيم".
وأبان:"أرقام إصابات كورونا في المملكة حقيقية ونحن في طريقنا التدريجي للعودة إلى الحياة الطبيعية"، لافتا:"مازال في اهتمام بالكمامة والتطعيمات والتباعد الاجتماعي ووعي المجتمع ساهم بشكل كبير جدا".