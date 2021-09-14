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باهبري:أرقام إصابات كورونا في المملكة حقيقية ونقترب من العودة إلى الحياة الطبيعية "فيديو"

منذ ساعتين
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باهبري:أرقام إصابات كورونا في المملكة حقيقية ونقترب من العودة إلى الحياة الطبيعية "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، إن  المملكة لم تعد لأي إغلاق أو حظر بسبب القرارات المتزنة تجاه كورونا.

وأوضح نزار باهبري خلال لقاء مع قناة "العربية":"القرارات في المملكة كانت تضع الإنسان أولا ثم أي منح اقتصادي بعد ذلك على سبيل المثال رجع الحج على مدار سنتين بشكل محدود".

وأشار:"المملكة قدمت الإنسان وأحضرت أحسن تطعيمات ولم تتخذ قرارات متسرعة حتى الوصول إلى أعلى نطاق من التطعيم".

وأبان:"أرقام إصابات كورونا في المملكة حقيقية ونحن في طريقنا التدريجي للعودة إلى الحياة الطبيعية"، لافتا:"مازال في اهتمام بالكمامة والتطعيمات والتباعد الاجتماعي ووعي المجتمع ساهم بشكل كبير جدا".

المملكة
إغلاق
كورونا
حظر
استشاري
الأمراض المعدية
نزار باهبري
القرارات المتزنة

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82867
منذ ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
شركتنا بيقيننا وعندما ييقن الشريك أنا السعودية بيقين دولة عظمى بيقين نملي بيقين وزادة يقين بتولي اليقين 🕋🇸🇦☝🙏
الحكم
انجاز سعودي كبيرمبروك للفريقين
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا ولا يبلابنا
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن

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