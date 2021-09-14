قصة مؤثرة وحزينة لأسرة تيتمت أطفالها الخمسة خلال شهر بسبب كورونا 

واشنطن (صدى):
أسدل الستار على قصة مؤثرة وحزينة لأسرة أمريكية تيتمت أطفالها الخمسة خلال شهر واحد بسبب كورونا.
وتعود الواقعة عندما أصيبت ممرضة الولادة بكاليفورنيا، ديفي ماسياس، بفيروس كورونا خلال حملها في شهرها السابع، بطفلها الخامس، قبل أن تنقل العدوى لزوجها دانيال ماسياس بالفيروس.
وتمكن الأطباء من مساعدة ديفي ماسياس في ولادة المولود مبكرا بعملية قيصرية لكنها توفيت خلال الولادة قبل أن ترى طفلها، بينما دانيال ماسياس فكان يعالج في نفس المستشفى عندما علم بولادة ابنته قبل أن يموت هو الآخر متأثرا بمضاعفات الفيروس بعد أقل من أسبوعين من وفاة زوجته، تاركا الطفلة المولودة حديثا بلا والدين أو اسم.
ووفقا لموقع "سي إن إن" لم يتم تطعيم الزوجين، الذين توفيا في غضون أسبوعين، تاركين وراءهما أطفالا تتراوح أعمارهم بين 3 أسابيع و8 سنوات.