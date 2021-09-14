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طالبة تضرب معلمتها داخل الفصل
منذ 4 ساعات
1362
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التعليقات
نجاة محمد
عدد التعليقات : 10135
منذ 53 دقيقة
بالكرسي يا معلمة تستاهلي تضربك الطالبة دفاعا عن نفسها
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أحدث التعليقات
فهد
مقال جميل يعطيك العافية 👍🏻
غلا
مقال جميل جدا ابعدتي
مفلح القحطاني
طريقة الكلام والتعبير جميله للغايه وفيها والخبر فيه مراعاه لذوي الدخل المحدود جميل جداً استمري
عندما يغيب المساء
الله المستعان
نجاة محمد
بالكرسي يا معلمة تستاهلي تضربك الطالبة دفاعا عن نفسها
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