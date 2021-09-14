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سجين يكشف طريقة هروبه من السجن

منذ 10 ساعات
1573
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134173
منذ 33 دقيقة
حرامي محترف فتح الاقفال ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون بعونكم ويفرجها عليكم يا اخواننا الفلسطينيين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // مامع الفقر مرجله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههه .. ... كأنه يقول له : مابقى الاانت يا هاالقطو المعفن لاز عند خشمي ...

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