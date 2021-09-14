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توجيه من وزير الشؤون الإسلامية لخطباء المساجد بشأن خطبة الجمعة القادمة 

منذ 13 ساعة
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توجيه من وزير الشؤون الإسلامية لخطباء المساجد بشأن خطبة الجمعة القادمة 

الرياض (صدى):
وجه عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الثلاثاء السابع من شهر صفر لعام 1443هــ، أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 10/ 2/ 1443هـ، للحديث عن ما تعيشه المملكة من النعم المتوافرة وعلى رأسها نعمة الأمن ووحدة الصف واجتماع الكلمة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي ذلك في تعميم أصدره الوزير عبداللطيف آل الشيخ، اليوم لجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة تزامناً مع اليوم الوطني الـ"91" للمملكة، حيث تضمن التوجيه التأكيد على تذكير الناس بهذه النعمة التي تعيشها بلادنا المباركة ودعوتهم لشكرها والمحافظة عليها والتأكيد على وجوب الالتفاف حول القيادة، وأهمية الانتماء للوطن والحفاظ على ممتلكاته ومقدراته.

وجاء توجيه عبداللطيف آل الشيخ للخطباء في إطار التأكيد على الرسالة السامية التي تضطلع بها الوزارة؛ للقيام بدورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، وتأكيداً على دور وأهمية خطبة الجمعة في ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة وتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.

 

 

خطبة الجمعة
المساجد
الخطباء
عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

التعليقات

الراشدي
الراشدي عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
جميل جداً. الوطن يستحق منا الكثير. ونحمد الله على نعمة الاسلام والامن والأمان. يارب لك الحمد والشكر. الله يحفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظه ويبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53273
منذ 34 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
سلامات
ابو عمار
يعني الفتاه غير راضيه بالاجنبي وتسعى لزواج بمن ترغب فيه عن طريق المحكمه
الحزين
طيب وبعدين
ابو عمار
ان شاء الله يكونو مهزومين في كل شي
ابو عمار
بعد خدمة 37 سنه لم تكرمك الاداره هذا دليل على اهمال الاداره لموظيفها وعدم احساسهم بالمسؤليه تجاه الاخرين

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