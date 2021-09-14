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"طبيب" يكشف عن مدة الموجة الرابعة لكورونا ومدى تسببها في الإغلاق

منذ 15 ساعة
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"طبيب" يكشف عن مدة الموجة الرابعة لكورونا ومدى تسببها في الإغلاق

موسكو (صدى):

كشف الطبيب الروسي أندريه بوزدنياكوف؛ أن موجة جائحة "كوفيد-19" الرابعة في الخريف لن تختلف كثيراً عن موجة الصيف. مشيرا إلى أنه وفقا لتقييمنا ستستمر الموجة الجديدة للجائحة مثل جميع الموجات السابقة مدة 2 - 3 أشهر"؛ لذلك هناك احتمال ضئيل لفرض الإغلاق.

وقال أن الموجة الجديدة لن أضعف من سابقتها، كما ستهيمن سلالة "دلتا بلس"، التي كانت السبب في زيادة عدد الإصابات في الصيف. أي سوف يصاب الأشخاص المعرّضون للإصابة، بغض النظر عن عمرهم". مشيرا إلى أنه ليس من المستبعد إصابة الأطفال.

ولفت إلى أنه لم يستبعد "بوزدنياكوف"؛ احتمال حدوث ما يسمى "مزج فيروسي" من الفيروس التاجي المستجد ومسبّبات أمراض الجهاز التنفسي، التي تقليدياً تنتشر في هذا الموسم،

طبيب روسي
فيروس كورونا
جائحة كورونا
دلتا بلس
الفيروس التاجي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134200
منذ 23 دقيقة
الله يستر ..

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أحدث التعليقات

الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
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ابو محمد 😎 ✍️
الصراحه والصراحه حلوه ، النظر لهاالنظارات لوحده يجيب الضغط والسكر والشؤم واللؤم .. .. السؤال : وشلون زوجك متحملك ......!!؟
كان زمان
ركز على الملقوف الغبي اللي بالخلف ..
كان زمان
الله من ثقل الدم ...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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