"طبيب" يكشف عن مدة الموجة الرابعة لكورونا ومدى تسببها في الإغلاق

موسكو (صدى):
كشف الطبيب الروسي أندريه بوزدنياكوف؛ أن موجة جائحة "كوفيد-19" الرابعة في الخريف لن تختلف كثيراً عن موجة الصيف. مشيرا إلى أنه وفقا لتقييمنا ستستمر الموجة الجديدة للجائحة مثل جميع الموجات السابقة مدة 2 - 3 أشهر"؛ لذلك هناك احتمال ضئيل لفرض الإغلاق.
وقال أن الموجة الجديدة لن أضعف من سابقتها، كما ستهيمن سلالة "دلتا بلس"، التي كانت السبب في زيادة عدد الإصابات في الصيف. أي سوف يصاب الأشخاص المعرّضون للإصابة، بغض النظر عن عمرهم". مشيرا إلى أنه ليس من المستبعد إصابة الأطفال.
ولفت إلى أنه لم يستبعد "بوزدنياكوف"؛ احتمال حدوث ما يسمى "مزج فيروسي" من الفيروس التاجي المستجد ومسبّبات أمراض الجهاز التنفسي، التي تقليدياً تنتشر في هذا الموسم،