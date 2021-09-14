بالصور.. وعد التركي تصف طريقة مكياج صباحي للطالبات

أميرة خالد (صدى):
نشرت وعد التركي خبيرة التجميل، صورا على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.ظهرت خلالها بإطلالة مكياج بسيطة ومميزة.
وظهرت وعد خلال الصور بمظهر بسيط وملامح جذابة حيث استخدمت طريقة مكياج بسيطة تعتمد على ألون بنية هادئة وتركت شعرها منسدل على كتفيها . مشيرة إلى أن هذه الإطلالة تتناسب مع دوام جامعة أو مدرسة أوطلعة صباحية.
ونصحت الفتيات الصغيرات قائلة: " لا يتعين عليك استخدام كريم الأساس، ما لم يكن لديك مناطق معينة تحتاجين إلى إخفاءها، وفي هذه الحالة، يمكن أن يكون الكونسيلر مفيدًا أيضًا.".
وتابعت: "يمكنك تجربة ظل جديد من كريم الأساس أو خافي العيوب أو مرطب ملون من خلال وضعه حول خط الفك". مشيرة إلى ضرورة أن يكون ظلال العين يتناسب مع درجة لون البشرة.