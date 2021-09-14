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"الشورى" يدعو إلى دراسة آثار رفع سن التقاعد لـ65

منذ ساعتين
1897
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"الشورى" يدعو إلى دراسة آثار رفع سن التقاعد لـ65

الرياض (صدى):
أوصى مجلس الشورى، على تقرير التأمينات الاجتماعية وطالب بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى65 عاماً، بالإضافة إلى العمل على تصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار عند إقراره على ألا يكون للرفع أي تأثير على المدد المحددة نظاماً لاستحقاق التقاعد المبكر.

 

وطالب المؤسسة، بالعمل على دعم المؤسسة وحث الجهات العسكرية للاستفادة المثلى من منصة نيشان التكاملية؛ بما يسهم في سرعة إنهاء معاملات المتقاعدين بسرعة ودقة عالية.

ودعا المجلس، المؤسسة إلى دراسة أسباب ارتفاع القضايا التي تم رفعها على المؤسسة، وتصنيف تلك القضايا وأسباب صدور أحكام ضد المؤسسة في هذه القضايا، والعمل على معالجتها، وفق الزميلة "الرياض".

ولفت الشورى، إلى أن على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفع الوعي بشأن منصة "تقدير" وتقييم الخدمات التي تقدم من خلالها، والعمل على ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون واحتياجات المتقاعدين.

 

التقاعد
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
التأمينات الاجتماعية
المتقاعدين
المؤسسة العامة للتأمينات

التعليقات

458
458 عدد التعليقات : 108
منذ ساعة
في الاصل سن التقاعد 65 وليس 60

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أحدث التعليقات

جبريل.
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان وعظم الله اجركم واحسن الله عزاكم
ابوناصر
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان وعظم الله اجركم واحسن الله عزاكم
458
في الاصل سن التقاعد 65 وليس 60
عبدالعزيز
والله الحمدالله على نعمة العقل علي كافر 😂😂😂
نجاة محمد
رغم اني هلالية بس اتمني ممثل الوطن نادي النصر الفوز و لا للتعصب

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