القبض على شخصين ارتكبا 7 قضايا جنائية في مكة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، من القبض على شخصين ارتكبا 7 قضايا جنائية.
ومن جانبه، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر ارتكبا 7 قضايا جنائية.
وتمثلت تلك القضايا في كسر زجاج المركبات وسرقة بعض أجزائها وما تحويه من مقتنيات شخصية بمحافظة جدة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.