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القبض على شخصين ارتكبا 7 قضايا جنائية في مكة

منذ 7 ساعات
1993
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القبض على شخصين ارتكبا 7 قضايا جنائية في مكة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، من القبض على شخصين ارتكبا 7 قضايا جنائية.

ومن جانبه، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر ارتكبا 7 قضايا جنائية.

وتمثلت تلك القضايا في كسر زجاج المركبات وسرقة بعض أجزائها وما تحويه من مقتنيات شخصية بمحافظة جدة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

مكة المكرمة
جرائم
شرطة مكة المكرمة
قضايا جنائية
مكافحة جرائم الاعتداء

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82867
منذ ساعة
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
شركتنا بيقيننا وعندما ييقن الشريك أنا السعودية بيقين دولة عظمى بيقين نملي بيقين وزادة يقين بتولي اليقين 🕋🇸🇦☝🙏
الحكم
انجاز سعودي كبيرمبروك للفريقين
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا ولا يبلابنا
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن

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