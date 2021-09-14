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فتاة توثق انتحارها عبر "فيس بوك" بعد علاقة محرمة

منذ ساعة
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فتاة توثق انتحارها عبر "فيس بوك" بعد علاقة محرمة

القاهرة (صدى):
أقدمت فتاة في مصر على الانتحار بعدما هربت من عائلتها وتعرفت على أحد الشباب وأقام معها علاقة محرمة.

ولجأت الفتاة إلى الانتحار وهي في حالة نفسية سيئة بسبب تخلي الجميع عنها حتى أصدقائها المقربين بعد هروبها من أسرتها وتطور الأمر إلى أنها حملت طفلا سفاحا من الشاب.

وقالت المحامية المصرية دينا المقدم مؤسسة مبادرة «أسرة واحدة» إن الفتاة انهت حياتها بآلة حادة في شقتها عن طريق قطعها لشرايين يدها ووثقت انتحارها من خلال «ستوري» نشرتها عبر حسابها بموقع «فيس بوك» قبل أن تتصفى دماؤها تاركة طفلًا ينتظر دار رعاية تتكفل به بعد وفاة أمه.

 

 

مصر
الانتحار
علاقة محرمة
شرايين
في بوك

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 351
منذ 34 دقيقة
نسال الله السلامة والعافية
لاحول ولا قوة الا بالله.

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أحدث التعليقات

لين
بتوفيق للعالمي
لين
بتوفيق للعالمي
لين
بتوفيق للعالمي
لين
بتوفيق للعالمي
ناصح
اول المتعصبين انت يا وليدونشوفك بكرا ويش وضعك ينجحو اولادك والا يرسبو ناخذ الصوره لك بكرا,,,,,,

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