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أول تعليق من تقنية جدة بشأن وفاة أحد متدربيها في حادث مروع على طريق الكلية

منذ 47 دقيقة
2019
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أول تعليق من تقنية جدة بشأن وفاة أحد متدربيها في حادث مروع على طريق الكلية

جدة (صدى):
قدمت الكلية التقنية بجدة العزاء والمواساة لأسرة وذوي المتدرب "نواف بن سعيد الأسمري"، الذي توفى في حادث أليم على طريق الكلية، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان مقطع فيديو متداول قد وثق الحادِث الذي توفي إثره المتدرب الأسمري، والذي وقع في منعطف الكلية التقنية في جدة على طريق جدة - مكة المكرمة.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم باسم "منعطف الكلية التقنية"، كشفوا خلاله عن وقوع حوادِث باستمرار في الطريق، مطالبين الجهة المختصة بإيجاد حل للمنعطف الخطير.

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جدة
مكة المكرمة
الكلية التقنية
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تقنية جدة
المتدرب

التعليقات

راعي نفسة
راعي نفسة عدد التعليقات : 916
منذ 6 دقائق
الله المستاعان الله يرحمة

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أحدث التعليقات

راعي نفسة
الله المستاعان الله يرحمة
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
ناصح
لانك اتكذب وانت زارع لتعصب يا وليد.........
راي
تلومهم يا وليد وانت ينجحون اعيالك لاانهزم النصرويرسبون ازاذا فاز وانت قلتها في عضمة لسانك كلا كرهتونا الرياضه بسبب تعصبكم الاعمي يا وليد
Zoolعالمي
طيب اجل الطواقي معنفين من التعاون والفتح كبر مخك يا هراج ترى الطواقي يصدقون هههههههههههههههه

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