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سبحان من انجاه
منذ ساعة
440
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14271
منذ 7 دقائق
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
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أحدث التعليقات
راعي نفسة
الله المستاعان الله يرحمة
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
ناصح
لانك اتكذب وانت زارع لتعصب يا وليد.........
راي
تلومهم يا وليد وانت ينجحون اعيالك لاانهزم النصرويرسبون ازاذا فاز وانت قلتها في عضمة لسانك كلا كرهتونا الرياضه بسبب تعصبكم الاعمي يا وليد
Zoolعالمي
طيب اجل الطواقي معنفين من التعاون والفتح كبر مخك يا هراج ترى الطواقي يصدقون هههههههههههههههه
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