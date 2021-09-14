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سائقة تقتحم مبنى جامعي
منذ 11 ساعة
1645
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134173
منذ 32 دقيقة
ماهن سهلات هاالسواقات .. صيداتهن جزلااات ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون بعونكم ويفرجها عليكم يا اخواننا الفلسطينيين .. آمين ..
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