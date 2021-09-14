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تحذير من مرض غريب ونادر ينتشر بين النساء

منذ 18 ساعة
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تحذير من مرض غريب ونادر ينتشر بين النساء

أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء عن معاناة بعض الأشخاص من مرض نادر جداً وغريب، وهو الحساسية ضد الماء. وينتشر غالباً بين النساء.

وأوضحوا أن هذا النوع من المرض غير منتشر بحيث لا يصيب إلا واحداً من 230 مليون شخص حول العالم،.وتظهر المشكلة بعد تعرض الجلد للماء أثناء الاستحمام أو السباحة أو بسبب التعرّق والبكاء، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت البريطانية شيريل فاروغيا (25 عاماً) أنها لاحظت الأعراض لديها بعد ولادة طفلتها عام 2018. وتمثّلت تلك الأعراض بتهيج البشرة المؤلم والحكاك الشديد بعد الاستحمام. لافتة إلى أنه بيّن التشخيص الطبي أنها تعاني من مرض حساسية الماء.

النساء
الصحة
الجلد
مرأة
التعرق
الحساسية ضد الماء
مرض غريب
حساسية البشرة

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82955
منذ ساعة
الله يعيذنا منه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
سلامات
ابو عمار
يعني الفتاه غير راضيه بالاجنبي وتسعى لزواج بمن ترغب فيه عن طريق المحكمه
الحزين
طيب وبعدين
ابو عمار
ان شاء الله يكونو مهزومين في كل شي
ابو عمار
بعد خدمة 37 سنه لم تكرمك الاداره هذا دليل على اهمال الاداره لموظيفها وعدم احساسهم بالمسؤليه تجاه الاخرين

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