تحذير من مرض غريب ونادر ينتشر بين النساء

أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء عن معاناة بعض الأشخاص من مرض نادر جداً وغريب، وهو الحساسية ضد الماء. وينتشر غالباً بين النساء.
وأوضحوا أن هذا النوع من المرض غير منتشر بحيث لا يصيب إلا واحداً من 230 مليون شخص حول العالم،.وتظهر المشكلة بعد تعرض الجلد للماء أثناء الاستحمام أو السباحة أو بسبب التعرّق والبكاء، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وقالت البريطانية شيريل فاروغيا (25 عاماً) أنها لاحظت الأعراض لديها بعد ولادة طفلتها عام 2018. وتمثّلت تلك الأعراض بتهيج البشرة المؤلم والحكاك الشديد بعد الاستحمام. لافتة إلى أنه بيّن التشخيص الطبي أنها تعاني من مرض حساسية الماء.