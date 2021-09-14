قرار مرتقب.. إحالة مرتكبي المخالفات المرورية للمحاكمة

نردين فيصل (صدى):
كشفت مصادر من الإدارة العامة للمرور عن قرارات جديدة مرتقبة ستشهدها سياسة المخالفات المرورية وآلية استخلاصها، وفقاً لـ"العربية"- اوضح المصدر انه من أبرز تلك التغييرات اعتماد نظام قرار جديد سيطبق ضد المخالف يلزمه بسداد قيمة المخالفة خلال فترة زمنية محدّدة.
وأوضحت أنه في حال عدم سداد المخالف قيمة المخالفة ستتم إحالته إلى المحكمة لإلزامه بالسداد كما هو معمول به في عديد من دول العالم.
يُذكر ان نسبة أعداد الحوادث الجسيمة انخفضت خلال السنوات الماضية بنسبة 34%، بعد تطبيق نظام الرصد الآلي (ساهر) مما كان له الأثر في التقيد بالأنظمة المرورية كذلك انخفضت معها أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51% بفضل الحملات التوعوية وتطوير أنظمة الرصد الآلي عبر منظومة مرورية متكاملة.