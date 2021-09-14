الكشف عن التشكيل المتوقع للنصر ضد تراكتور والقنوات الناقلة

ماجد محمد (صدى):
يلتقي فريق النصر ضد تركتور الإيراني في إطار مباريات دور الـ16 من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 اليوم الثلاثاء على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC7 بصوت المعلق فهد العتيبي داخل السعودية وأبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق عامر عبد الله، وتقام المباراة في الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب (جاسم بن حمد) بنادي السد القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن يعتمد النصر على تشكيلته التي تضم حارس المرمى وليد عبد الله وأمامه عبد الله الخيبري ومحمد آل فتيل وسلطان الغنام ومحمد قاسم رباعي خط الدفاع.
ويقود خط الوسط مختار علي وبجواره علي الحسن أو سامي النجعي وأمامهما صانع الألعاب عبد الفتاح عسيري وعلى الأطراف البرازيلي أندرسون تاليسكا والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر.