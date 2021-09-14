بالفيديو.. مريم حسين ترقص ببطن منتفخ

مليكة فؤاد (صدى):
ظهرت الفنانة المغربية، مريم حسين، وهي تغني وترقص ببطن منتفخ عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في "سناب شات".
ونشرت مريم حسين فيديو وهي تؤدي أغنية "بيلا تشاو" الخاصة في المسلسل الشهير "لاكاسا دي بابيل"، حيث ظهرت مريم حسين بملابس حمراء مع قبعة متشبهة بعصابة "البروفيسور" في المسلسل.
ولاحظ الجمهور بطن مريم حسين المنتفخ بشكل كبير، ليلمح بعضهم إلى أن مريم حامل للمرة الثانية، حيث أنها لم تتحدث أو تعلن عن زواجها الثاني بشكل رسمي.
في حين تساءل عدد من الجمهور عن حقيقة عودتها لزوجها فيصل الفيصل خاصة أنه كانت قد انتشرت منذ مدة أخبار تشير إلى احتمالية عودتهما.