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بالفيديو.. مريم حسين ترقص ببطن منتفخ

منذ 21 ساعة
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بالفيديو.. مريم حسين ترقص ببطن منتفخ

مليكة فؤاد (صدى):
ظهرت الفنانة المغربية، مريم حسين، وهي تغني وترقص ببطن منتفخ عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في "سناب شات".

ونشرت مريم حسين فيديو وهي تؤدي أغنية "بيلا تشاو" الخاصة في المسلسل الشهير "لاكاسا دي بابيل"، حيث ظهرت مريم حسين بملابس حمراء مع قبعة متشبهة بعصابة "البروفيسور" في المسلسل.

ولاحظ الجمهور بطن مريم حسين المنتفخ بشكل كبير، ليلمح بعضهم إلى أن مريم حامل للمرة الثانية، حيث أنها لم تتحدث أو تعلن عن زواجها الثاني بشكل رسمي.

في حين تساءل عدد من الجمهور عن حقيقة عودتها لزوجها فيصل الفيصل خاصة أنه كانت قد انتشرت منذ مدة أخبار تشير إلى احتمالية عودتهما.

مريم حسين
بطن منتفخ
بيلا تشاو
لاكاسا دي بابيل

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82955
منذ ساعة
ليتها تجيب 10 نحن وش علينا منها

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أحدث التعليقات

ابو عمار
سلامات
ابو عمار
يعني الفتاه غير راضيه بالاجنبي وتسعى لزواج بمن ترغب فيه عن طريق المحكمه
الحزين
طيب وبعدين
ابو عمار
ان شاء الله يكونو مهزومين في كل شي
ابو عمار
بعد خدمة 37 سنه لم تكرمك الاداره هذا دليل على اهمال الاداره لموظيفها وعدم احساسهم بالمسؤليه تجاه الاخرين

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