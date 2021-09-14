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الافوكادو تساعد النساء على تقليل دهون البطن

منذ 21 ساعة
2052
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الافوكادو تساعد النساء على تقليل دهون البطن

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة نشرت في مجلة التغذية "Journal of Nutrition" بأن حبة واحدة من الأفوكادو تساعد النساء على تقليل دهون البطن - وهي مشكلة تواجهها العديد من النساء، خاصة بعد الولادة.

وتوصل الباحثون في جامعة إلينوي الذين تابعوا مجموعة من النساء لمدة ثلاثة أشهر، بالتعاون مع باحثين من جامعة فلوريدا، إلى أن أولئك الذين يأكلون باستمرار حبة أفوكادو واحدة يوميا انخفضت لديهم الدهون الحشوية.

وقال البروفيسور نيمان خان أحد المشاركين في الدراسة، إن الهدف لم يكن إنقاص الوزن، بل فهم ما يفعله تناول الأفوكادو لكيفية تخزين الناس للدهون في أجسادهم، مبينا أنه يوجد في البطن نوعان من الدهون: الدهون التي تتراكم تحت الجلد مباشرة، وتسمى الدهون تحت الجلد، والدهون التي تتراكم أعمق في البطن، والمعروفة باسم الدهون الحشوية، والتي تحيط بالأعضاء الداخلية.

وخلصت الدراسة إلى أن النساء اللواتي تناولن الأفوكادو بانتظام تمتعتن بانخفاض كبير في دهون البطن الحشوية، وهي عادة الدهون التي يصعب التخلص منها، فيما شهدت نفس النساء أيضا انخفاضا في نسبة الدهون الحشوية مقارنة بالدهون تحت الجلد، مما يشير إلى إعادة توزيع الدهون في أجسادهن، أما الرجال الذين اتبعوا نفس النظام الغذائي واستهلكوا الأفوكادو أيضا يوميا، لم يواجهوا أي تغييرات في توزيع الدهون.

الولادة
دهون البطن
الأفوكادو
الدهون الحشوية

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82955
منذ ساعة
هي اصلا دسمه

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ابو عمار
سلامات
ابو عمار
يعني الفتاه غير راضيه بالاجنبي وتسعى لزواج بمن ترغب فيه عن طريق المحكمه
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ابو عمار
ان شاء الله يكونو مهزومين في كل شي
ابو عمار
بعد خدمة 37 سنه لم تكرمك الاداره هذا دليل على اهمال الاداره لموظيفها وعدم احساسهم بالمسؤليه تجاه الاخرين

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