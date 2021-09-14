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صورة لطفلين ورجلين يقفان أمام أسوار محافظة مرات قبل 76 عام
منذ 8 ساعات
1960
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شبان
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مرات
التعليقات
ط 🍹🍹🍹
عدد التعليقات : 90
منذ ساعة
وين الطفلين ؟ ماني شايف غير 4 شباب .
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أحدث التعليقات
عبدالعزيز
والله الحمدالله على نعمة العقل علي كافر 😂😂😂
نجاة محمد
رغم اني هلالية بس اتمني ممثل الوطن نادي النصر الفوز و لا للتعصب
فوق مستواك
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
فوق مستواك
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
ابو محمد 😎 ✍️
بس كذا ...؟؟؟ .. صدق من قال // كل على همه سراا وعلق بيرقه ..
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