نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. سيدة لـ بدور البراهيم وإعلامي لبناني: مشروع زواج

منذ 59 دقيقة
855
1
بالفيديو.. سيدة لـ بدور البراهيم وإعلامي لبناني: مشروع زواج

بيروت (صدى):
كشف مقطع فيديو متداول، عن ظهور مشهورة سناب بدور البراهيم، مع الإعلامي اللبناني علي عجمي.

وظهرت بدور البراهيم برفقة الإعلامي اللبناني، في أحد الأماكن العامة، ومعهما سيدة أخرى خرج صوتها في المحادثة بين الطرفين، حينما قال علي عجمي: "يؤبرني هذي اللبيه انا، هذي بروح فيها" ، لترد عليه السيدة المتواجدة مازحة: "مشروع جواز" ، بينما دخلت مشهورة سناب في وصلة ضحك.

ومن جانبها، وجهت بدور البراهيم سؤالًا إلى الإعلامي اللبناني عن ديانته قائلة: "يا علي أنت مسلم؟" ، ليرد عليها: "نعم مسلم" ، وعادت مشهورة سناب لتقول:" أول مرة أشوف لبناني مسلم، على بالي إنك مسيحي، كلنا أخوة" .

سناب شات
بدور البراهيم
فن ومشاهير
علي عجمي

التعليقات

zwid
zwid عدد التعليقات : 112
منذ 12 دقيقة
عودك رنان رنة عودك إلي
و عيدا كمان ضلك عيد يا علي
سمعني العود عالعالي عيدا كمان عيدا كمان
دق ضلك دق قلي النغمي لكي
النغمي عالحق شو أحلى ملحكي
النغمي بتفوت النغمي بتفوت عاقلبي
جامع هالناس على صوت الوتر
وترك حساس حاجي تزن عالوتر
أثرت كتير عليهن عيدا كمان و عيدا كمان
دق قوي الدق وعي كل البشر
الليل مش للنوم أصل الليل للسهر
أنتا الدقيق أنتا الزويق سمعنا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

zwid
عودك رنان رنة عودك إلي و عيدا كمان ضلك عيد يا علي سمعني العود عالعالي عيدا كمان عيدا كمان دق ضلك دق قلي النغمي...
7UP
خفة دمة شكلها تبرد الخاطرهههههههههه
7UP
كفو كفو يابوناصر ياقهر العذال هههههههههههههههههههههههههههه
عبد الناصر فرح احمد رمضان
عبد الناصر فرح احمد رمضان
omar
سفروه خارج المملكه

أخر الأخبار

"الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات أمنية خطيرة في Google Chrome
"الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات أمنية خطيرة في Google Chrome
منذ 35 دقيقة 1436
بالصور.. الظهور الأول لسيارة لينكون نافيجيتور 2022
بالصور.. الظهور الأول لسيارة لينكون نافيجيتور 2022
منذ 39 دقيقة 1391
المملكة تعتزم تصنيع لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" محلياً
المملكة تعتزم تصنيع لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" محلياً
منذ 44 دقيقة 1656
إعادة حافظات ماء زمزم للمسجد النبوي
إعادة حافظات ماء زمزم للمسجد النبوي
منذ 49 دقيقة 1630
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 54 دقيقة 1700
بالفيديو.. سيدة لـ بدور البراهيم وإعلامي لبناني: مشروع زواج
بالفيديو.. سيدة لـ بدور البراهيم وإعلامي لبناني: مشروع زواج
منذ 59 دقيقة 855
صورة لطفلين ورجلين يقفان أمام أسوار محافظة مرات قبل 76 عام
صورة لطفلين ورجلين يقفان أمام أسوار محافظة مرات قبل 76 عام
منذ ساعة 1052
أبرز أسباب فقدان الشهية العصبي
أبرز أسباب فقدان الشهية العصبي
منذ ساعة 1501
وزير الدفاع الامريكي يأمل بلقاء الأمير محمد بن سلمان
وزير الدفاع الامريكي يأمل بلقاء الأمير محمد بن سلمان
منذ ساعة 2111
فائق حسن عن أصالة: أبعد من الخيال بقليل
فائق حسن عن أصالة: أبعد من الخيال بقليل
منذ ساعة 904