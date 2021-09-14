بالفيديو.. سيدة لـ بدور البراهيم وإعلامي لبناني: مشروع زواج

بيروت (صدى):
كشف مقطع فيديو متداول، عن ظهور مشهورة سناب بدور البراهيم، مع الإعلامي اللبناني علي عجمي.
وظهرت بدور البراهيم برفقة الإعلامي اللبناني، في أحد الأماكن العامة، ومعهما سيدة أخرى خرج صوتها في المحادثة بين الطرفين، حينما قال علي عجمي: "يؤبرني هذي اللبيه انا، هذي بروح فيها" ، لترد عليه السيدة المتواجدة مازحة: "مشروع جواز" ، بينما دخلت مشهورة سناب في وصلة ضحك.
ومن جانبها، وجهت بدور البراهيم سؤالًا إلى الإعلامي اللبناني عن ديانته قائلة: "يا علي أنت مسلم؟" ، ليرد عليها: "نعم مسلم" ، وعادت مشهورة سناب لتقول:" أول مرة أشوف لبناني مسلم، على بالي إنك مسيحي، كلنا أخوة" .