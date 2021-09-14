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وزير الدفاع الامريكي يأمل بلقاء الأمير محمد بن سلمان

منذ 3 ساعات
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وزير الدفاع الامريكي يأمل بلقاء الأمير محمد بن سلمان

واشنطن (صدى):
أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن أمله في لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك عقب إلغاء زيارة له كانت مقررة إلى المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ، جون كيربي، إن زيارة أوستن للمملكة لم تتم لأسباب تتعلق بالجدول الزمني للجانب السعودي، موضحًا أن الزيارة كان قد تم الترتيب لها على عجل.

وأشار كيربي إلى وجود أمل لدى البنتاغون في إعادة جدولة الزيارة التي شدد على أنها أُجلت فقط ولم تلغ، مؤكدًا على الشراكة الدفاعية القوية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

 

البنتاغون
محمد بن سلمان
وزير الدفاع الأمريكي
لويد أوستن

التعليقات

بومشعان
بومشعان عدد التعليقات : 26
منذ 51 دقيقة
غريبة بايدن لم يقم بزيارة للسعودية حتى الان مثل ترامب اللي اول دولة زارها السعودية

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أحدث التعليقات

Elaf
مقال هادف مفيد جدا، اختيار موفق للموضوع، خدمة عظيمة قدمتها لنا جميعاً منصة احسان سهلت الكثير
بومشعان
غريبة بايدن لم يقم بزيارة للسعودية حتى الان مثل ترامب اللي اول دولة زارها السعودية
أبوخالد إبن سمومة
نسأل الله العفو والعافية..
هلالي
الرجال قديما اذا وجدوا الحرمه ما تستحي وتزاحم الرجال عطوها فنقر هههههههههههه
واضح*** وصريح***
شئ مثير للتعجب والسخرية والإستغراب..

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