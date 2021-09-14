بالفيديو.. محامٍ: التعاملات النقدية العالية من العلامات الدالة على وجود عملية "غسيل أموال"

علي القحطاني (صدى):
أوضح المحامي أحمد الصقيه، العلامات الدالة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال، والتي تشمل: التمويه، والإخفاء، والكذب، والتعامل العالي بالنقد، وإنشاء مؤسسات وهمية لا وجود لها بصورة مصالح وأعمال.
وحلل "الصقيه" حكم محكمة الاستئناف في الرياض بإدانة 24 متهمًا ارتكبوا جريمة غسل أموال بقيمة 17 مليار ريال، قائلًا أن لتلك الجرائم أثرًا سلبيًّا على الاقتصاد وعلى مرتكبها الذي يسلك مسلكًا يتعلق بالإرهاب أو جرائم الاتجار بالبشر، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .
وأشار إلى أن المملكة تضع عقوبات رادعة بشأن جريمة غسل الأموال، وفق مبادئ الشفافية ونشر الأحكام وتلك من ضمانات التقاضي، لافتًا إلى أنَّ المتورطين بتلك الجرائم يحاولون "تبييض الأموال" وإظهارها على أنها ناتجة عن عمل مشروع لذلك تطال العقوبات كل من يسهم في التستر على تلك الجريمة.