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بالفيديو.. محامٍ: التعاملات النقدية العالية من العلامات الدالة على وجود عملية "غسيل أموال"

منذ ساعة
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بالفيديو.. محامٍ: التعاملات النقدية العالية من العلامات الدالة على وجود عملية "غسيل أموال"

علي القحطاني (صدى):
أوضح المحامي أحمد الصقيه، العلامات الدالة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال، والتي تشمل: التمويه، والإخفاء، والكذب، والتعامل العالي بالنقد، وإنشاء مؤسسات وهمية لا وجود لها بصورة مصالح وأعمال.

وحلل "الصقيه" حكم محكمة الاستئناف في الرياض بإدانة 24 متهمًا ارتكبوا جريمة غسل أموال بقيمة 17 مليار ريال، قائلًا أن لتلك الجرائم أثرًا سلبيًّا على الاقتصاد وعلى مرتكبها الذي يسلك مسلكًا يتعلق بالإرهاب أو جرائم الاتجار بالبشر، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .

وأشار إلى أن المملكة تضع عقوبات رادعة بشأن جريمة غسل الأموال، وفق مبادئ الشفافية ونشر الأحكام وتلك من ضمانات التقاضي، لافتًا إلى أنَّ المتورطين بتلك الجرائم يحاولون "تبييض الأموال" وإظهارها على أنها ناتجة عن عمل مشروع لذلك تطال العقوبات كل من يسهم في التستر على تلك الجريمة.

الرياض
المملكة
جرائم
اقتصاد
غسيل الأموال
مؤسسات وهمية
التستر
التعاملات النقدية

التعليقات

???
??? عدد التعليقات : 41
منذ ساعة
طيب المبالغ التي تدفع في اللاعب الأجنبي البعض منها يصل 160 مليون ايش يسمى

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أحدث التعليقات

zwid
عودك رنان رنة عودك إلي و عيدا كمان ضلك عيد يا علي سمعني العود عالعالي عيدا كمان عيدا كمان دق ضلك دق قلي النغمي...
7UP
خفة دمة شكلها تبرد الخاطرهههههههههه
7UP
كفو كفو يابوناصر ياقهر العذال هههههههههههههههههههههههههههه
عبد الناصر فرح احمد رمضان
عبد الناصر فرح احمد رمضان
omar
سفروه خارج المملكه

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