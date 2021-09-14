عطاء منصّة إحسان

(صدى):
شهدت منصّة إحسان منذ بدايتها تفاعلاً وعطاءً سخيّ من مجتمعنا على الرغم من العمر القصير من انطلاقتها ، فهي تعتبر أول منصّة وطنية تهدف للعمل الخيري وتعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال تسهيل طريقة التبرع للباحثين عن الخير؛
حيث انها تقدم فرص متنّوعة تعمل على تغطية الكثير من جوانب العمل الخيري داخل المملكة وخارجها ، وخير من نقتدي به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بتبرعه السخيّ بمبلغ ١٠ ملايين ريال امتداداً لتبرعه السابق للمنصّة في شهر رمضان الماضي ، وهو ما رفع إجمالي التبرعات إلى مليار ريال .