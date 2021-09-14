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عطاء منصّة إحسان

منذ 48 دقيقة
801
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ريوف البقمي
ريوف البقمي

(صدى):
شهدت منصّة إحسان منذ بدايتها تفاعلاً وعطاءً سخيّ من مجتمعنا على الرغم من العمر القصير من انطلاقتها ، فهي تعتبر أول منصّة وطنية تهدف للعمل الخيري وتعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال تسهيل طريقة التبرع للباحثين عن الخير؛

حيث انها تقدم فرص متنّوعة تعمل على تغطية الكثير من جوانب العمل الخيري داخل المملكة وخارجها ، وخير من نقتدي به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بتبرعه السخيّ بمبلغ ١٠ ملايين ريال امتداداً لتبرعه السابق للمنصّة في شهر رمضان الماضي ، وهو ما رفع إجمالي التبرعات إلى مليار ريال .

التعليقات

عبدالرحمن العنزي
عبدالرحمن العنزي عدد التعليقات : 1
منذ 8 دقائق
ماشاء الله تبارك الله مقال جداً رائع ، ومحتاجين مثل المقالات اللي تعزز وتهدف لأعمال الخير

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أحدث التعليقات

قرم
طيب وبعدين؟
عبدالرحمن العنزي
ماشاء الله تبارك الله مقال جداً رائع ، ومحتاجين مثل المقالات اللي تعزز وتهدف لأعمال الخير
ابو سعود
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
قرم
ليش الجنا والهبال يستاهل. غشيم ومسرع ومنعطف حادوالارض مبلله ومسوي فيها حريف. وبغا يصدم اللي قدامه واللي حواليه. والله يستاااااااااااااااااااااااااااهل هالنوعيات مالها حل ابد.
waleed
عودة الفنان !! اتوقع النظرة جهته واضحه من الكل هو والي معاه !!

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