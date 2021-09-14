نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

العاصفة الشمسية تنهي الإنترنت

منذ ساعة
2178
1
العاصفة الشمسية تنهي الإنترنت

نوف العتيبي (صدى):
أثارت دراسة الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها وتُأكد أن عاصفة شمسية سوف تضرب كوكب الأرض مما سيؤدي إلى إنقطاع الإنترنت لأسابيع أو أشهر و ذلك إثر الشحنات الكهربائية الشمسية التي ستضرب كوكب الأرض؛ مما تُسبب في تضرر الأقمار الصناعية.

ومن جانبهم، أكد فلكيّون في مدينة جدة، أن ما يتم تداوله عن "نهاية الإنترنت" هو جزء من بحث جديد إذ تم تقديم البحث في مؤتمر إتصالات البيانات.

وحيث تم حدوث هذا الأمر من قبل في العام ١٨٥٩ م بالقرب من العاصمة لندن و خلّف أثرها تعطيل أجزاء من خطوط التلغراف؛ حيث أنها تعتبر وسيلة اتصال حديثة آنذاك، فيما أثبت الفلكي الراحل ريتشارد كارينغتون أن ماحدث هو توهج شمسي ( عاصفة شمسية ) تسببت في حدوث ذلك و ذكر أنها من الممكن أن تتكرر.

دراسة
الأرض
مواقع التواصل
الإنترنت
عاصفة شمسية
الشحنات الكهربائية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134132
منذ ساعة
سبحان الله ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

zwid
عودك رنان رنة عودك إلي و عيدا كمان ضلك عيد يا علي سمعني العود عالعالي عيدا كمان عيدا كمان دق ضلك دق قلي النغمي...
7UP
خفة دمة شكلها تبرد الخاطرهههههههههه
7UP
كفو كفو يابوناصر ياقهر العذال هههههههههههههههههههههههههههه
عبد الناصر فرح احمد رمضان
عبد الناصر فرح احمد رمضان
omar
سفروه خارج المملكه

أخر الأخبار

"الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات أمنية خطيرة في Google Chrome
"الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات أمنية خطيرة في Google Chrome
منذ 35 دقيقة 1436
بالصور.. الظهور الأول لسيارة لينكون نافيجيتور 2022
بالصور.. الظهور الأول لسيارة لينكون نافيجيتور 2022
منذ 39 دقيقة 1391
المملكة تعتزم تصنيع لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" محلياً
المملكة تعتزم تصنيع لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" محلياً
منذ 44 دقيقة 1649
إعادة حافظات ماء زمزم للمسجد النبوي
إعادة حافظات ماء زمزم للمسجد النبوي
منذ 49 دقيقة 1630
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 54 دقيقة 1700
بالفيديو.. سيدة لـ بدور البراهيم وإعلامي لبناني: مشروع زواج
بالفيديو.. سيدة لـ بدور البراهيم وإعلامي لبناني: مشروع زواج
منذ 59 دقيقة 850
صورة لطفلين ورجلين يقفان أمام أسوار محافظة مرات قبل 76 عام
صورة لطفلين ورجلين يقفان أمام أسوار محافظة مرات قبل 76 عام
منذ ساعة 1043
أبرز أسباب فقدان الشهية العصبي
أبرز أسباب فقدان الشهية العصبي
منذ ساعة 1500
وزير الدفاع الامريكي يأمل بلقاء الأمير محمد بن سلمان
وزير الدفاع الامريكي يأمل بلقاء الأمير محمد بن سلمان
منذ ساعة 2102
فائق حسن عن أصالة: أبعد من الخيال بقليل
فائق حسن عن أصالة: أبعد من الخيال بقليل
منذ ساعة 904