حقيقة مساهمة تدليك الشفاه في علاج السكري

متابعة أميرة خالد (صدى):
أثارت امرأة تحث مرضى السكري على إيقاف العلاجات، والاكتفاء بعمل مساج للشفاه العليا، جدلا في الساعات الماضية.
وكانت المرأة قد ادعت أن السكري ليس مرضا إنما حالة نفسية، ممكن أن يكون بسبب الزعل أو نقص الفيتامينات.
وفي هذا السياق أكد استشاري الغدد الصماء والسكر الدكتور خالد الغامدي، أن هذه المعلومة عارية تماما من الصحة، مؤكدا أن ترك الأدوية يؤدي إلى عواقب وخيمة ومضاعفات خطيرة، بحسب الوطن.
وأوضح أن مصابي السكري من النوع الأول يحتاجون إلى علاج الأنسولين وذلك للتحكم بالسكر، حيث يؤدي تركه إلى دخول المريض في غيبوبة أو الوفاة.