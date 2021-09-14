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حقيقة مساهمة تدليك الشفاه في علاج السكري

منذ يوم
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حقيقة مساهمة تدليك الشفاه في علاج السكري

متابعة أميرة خالد (صدى):
أثارت امرأة تحث مرضى السكري على إيقاف العلاجات، والاكتفاء بعمل مساج للشفاه العليا، جدلا في الساعات الماضية.

وكانت المرأة قد ادعت أن السكري ليس مرضا إنما حالة نفسية، ممكن أن يكون بسبب الزعل أو نقص الفيتامينات.

وفي هذا السياق أكد استشاري الغدد الصماء والسكر الدكتور خالد الغامدي، أن هذه المعلومة عارية تماما من الصحة، مؤكدا أن ترك الأدوية يؤدي إلى عواقب وخيمة ومضاعفات خطيرة، بحسب الوطن.

وأوضح أن مصابي السكري من النوع الأول يحتاجون إلى علاج الأنسولين وذلك للتحكم بالسكر، حيث يؤدي تركه إلى دخول المريض في غيبوبة أو الوفاة.

صحة
السكري
خالد الغامدي
مرضى السكر

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82965
منذ 47 دقيقة
طيب طيب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا ايام الاصلي ، صفر صفر ..
ابو محمد 😎 ✍️
راح بعينها وعين اللي خلفوهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. .. قالوا في المثل // هَجّْ من القوم وطاح باالسريَّه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماااشي .. علم قطر ........... .
ابو محمد 😎 ✍️
ورا كلامك كلاااام .. ياشيخة الشيخاات .....

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