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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

منذ ساعتين
1436
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134130
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

قرم
طيب وبعدين؟
عبدالرحمن العنزي
ماشاء الله تبارك الله مقال جداً رائع ، ومحتاجين مثل المقالات اللي تعزز وتهدف لأعمال الخير
ابو سعود
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
قرم
ليش الجنا والهبال يستاهل. غشيم ومسرع ومنعطف حادوالارض مبلله ومسوي فيها حريف. وبغا يصدم اللي قدامه واللي حواليه. والله يستاااااااااااااااااااااااااااهل هالنوعيات مالها حل ابد.
waleed
عودة الفنان !! اتوقع النظرة جهته واضحه من الكل هو والي معاه !!

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