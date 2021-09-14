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فهد الهريفي : النصر مر بظروف لم يمر بها اي فريق سعودي من قبل والسبب
منذ 9 ساعات
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التعليقات
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
عدد التعليقات : 2900
منذ ساعة
لأنك طقوع اسيا ههههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
zwid
عودك رنان رنة عودك إلي و عيدا كمان ضلك عيد يا علي سمعني العود عالعالي عيدا كمان عيدا كمان دق ضلك دق قلي النغمي...
7UP
خفة دمة شكلها تبرد الخاطرهههههههههه
7UP
كفو كفو يابوناصر ياقهر العذال هههههههههههههههههههههههههههه
عبد الناصر فرح احمد رمضان
عبد الناصر فرح احمد رمضان
omar
سفروه خارج المملكه
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