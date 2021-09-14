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وليد الفراج : نادي الاستقلال الايراني ينضم الى قائمة المُعنفين من الهلال

منذ 8 ساعات
907
1

التعليقات

سعووود
سعووود عدد التعليقات : 99
منذ 24 دقيقة
شخصية كريييييييييييييييييييييهة جدا

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أحدث التعليقات

قرم
طيب وبعدين؟
عبدالرحمن العنزي
ماشاء الله تبارك الله مقال جداً رائع ، ومحتاجين مثل المقالات اللي تعزز وتهدف لأعمال الخير
ابو سعود
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
قرم
ليش الجنا والهبال يستاهل. غشيم ومسرع ومنعطف حادوالارض مبلله ومسوي فيها حريف. وبغا يصدم اللي قدامه واللي حواليه. والله يستاااااااااااااااااااااااااااهل هالنوعيات مالها حل ابد.
waleed
عودة الفنان !! اتوقع النظرة جهته واضحه من الكل هو والي معاه !!

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