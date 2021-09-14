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ريم بنت الوليد تواسي شقيقها الأمير خالد: "الله يجبر قلبك"

منذ 55 دقيقة
1813
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ريم بنت الوليد تواسي شقيقها الأمير خالد: "الله يجبر قلبك"

عادل الحربي (صدى):
نشرت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال، اليوم الثلاثاء، صورة شقيقها الأمير خالد بن الوليد، والتي ظهر خلالها جالسا أمام قبر والدته الأميرة دلال بنت سعود -رحمها الله-.

وعلقت الأميرة ريم بنت الوليد على صورة شقيقها التي لاقت تداولا واسعا بقولها: "الله يجبرك قلبك يارب".

وفي رثاء والدتها، قالت الأميرة ريم: "دلال بنت سعود مرة بالعمر ما تنعاد، جعل ربي يسخرني طول حياتي إني أدعي لها، اسأل الله الكريم الحليم ان يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، ويبشرها في ليلتها هذه في قبرها بمقعدها في الجنة".

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الوليد بن طلال
خالد بن الوليد
ريم بنت الوليد
الاميرة دلال بنت سعود

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53233
منذ 49 دقيقة
عظم الله اجركم ورحم ميتكم

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولا قوه إلا بالله
برنس
يازينك ساكت كفايه نفاق
ابو عمار
المفروض محاسبة الاب اولا ثم اخيه الحقير المجاهر بالمعصيه
ابو عمار
لا يوجد لتحرش مبرر الا قلة عقل المتحرش والمتحرش بها
ابو عمار
يا با انتم وين والاسلام وين

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