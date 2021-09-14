خادمة تسرق مليون درهم أمام عين مخدومها

دبي (صدى):
سرقت خادمة إفريقية في دبي، مبلغ قدره مليون و100 ألف درهم أمام عين مخدومها، دون أن ينتبه إلى ذلك.
وكانت صاحبة المنزل الذي تعمل به الخادمة لاحظت أنها تسرق المبالغ المالية الصغيرة التي تعثر عليها في المنزل، فتحدثت معها وحذرتها من ذلك.
ويوم الواقعة، طلب منها زوجها أن تبقي المفتاح الخاص بالغرفة التي تحتوي على مبالغ مالية معها، ثم حضر وأخذ مبلغ 1000 درهم، وأغلق الدرج الذي يحوي الأموال، ووضع مفتاحه بين الملابس في خزنة ملابس بغرفة أخرى.
وأثناء تحدث الزوج في الهاتف شاهد بنفسه المتهمة تصعد إلى الطابق الأول، وخرجت من المنزل تحمل كيساً أسود اللون، ثم عادت، لكنه لم ينتبه، وفي اليوم التالي هربت من المنزل، واكتشف لاحقاً أنها سرقت 1.1مليون درهمن ليبلغ الشرطة فورا.
من جانبها أيّدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً قضت به محكمة الجنايات في دبي، بالحبس عاماً، وغرامة 879 ألفاً و947 درهماً، ثم الإبعاد، بحق المتهمة.