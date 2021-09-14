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الكويت تدعو إلى التحرك الفوري لوقف هجمات الحوثي ضد المملكة

منذ 4 ساعات
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الكويت تدعو إلى التحرك الفوري لوقف هجمات الحوثي ضد المملكة

خالد الظفيري (صدى):
أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة التي تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني.

وأكد في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت وقوف البلاد مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الحازمة والتحرك الفوري والجاد لوقف تلك الممارسات العدوانية الإرهابية ضد أمن المملكة.

المملكة
الكويت
ارهاب
مجلس الوزراء الكويتي
الحوثي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53248
منذ 20 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالخايب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الف ميروك للهلال الغالي .. دايماً رافع الراس عالي ..
عبدالله علي
وين الحرمه اللي تسوي لنا مساج عسي الله يجيبه الزوجه
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من اهبل ..
غليس ولد رماح
الحمد لله على السلامة ومبروك الفوز والتأهل للزعيم الآسيوي الهلال

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