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"مقيم" يتحايل على مواطن ويكبده 1.5 مليون ريال

منذ 16 ساعة
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"مقيم" يتحايل على مواطن ويكبده 1.5 مليون ريال

سعيد العجل (صدى):
تحايل "مقيم" على صديق له "مواطن" وتسبب في تكبيده 1.5 مليون ريال من الديون بعد إقناعه بفتح محل لبيع قطع غيار للسيارات.

وتعهد "المقيم" لصديقه أنه سيقوم بإدارة المحل بشكل كامل وأن كل ما يتطلبه منه فقط هو استخدام اسمه في المعاملات الرسمية لأنه صاحب المحل.

واتفق "المواطن" على أن يدفع للمقيم راتبًا شهريًا 3 آلاف ريال وبعد عدة أشهر كان المواطن يتلقى خلالها مبلغًا زهيداً في نهاية كل شهر.

وتلقى "المواطن" بعد ذلك مكالمات من موردين يطالبونه بدفع الديون المتأخرة عليه والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليون ريال، ليتصل بـ "المقيم" ويجد هاتفه مغلقًا بالإضافة لإغلاقه المحل.

واكشتف "المواطن" أن المقيم جنى مبلغًا كبيرًا من المحل ثم فر من المملكة وترك له الدين لكي يسدده.

 

مقيم
المملكة
مواطن
قطع غيار السيارات
الديون
المعاملات الرسمية

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3873
منذ 16 ساعة
الله لا يبلانا. اللهم لا شماته
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82876
منذ 15 ساعة
الله المستعان
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82876
منذ 15 ساعة
الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134132
منذ 14 ساعة
الله يعينك ويعين امثالك ممن يلعب فيهم الاجنبي ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53248
منذ 9 ساعات
يستاهل الاهبل اللي يثق بالاجنبي ويسلمه حلاله
أبوخالد إبن سمومة
أبوخالد إبن سمومة عدد التعليقات : 14266
منذ ساعتين
نسأل الله العفو والعافية..

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أحدث التعليقات

dfs
المفروض الوليد بن طلل مايطلقها عشان ابنائه
dfs
كم عمرها يوم ماتت ؟
واضح*** وصريح***
هل ممكن تقول:- طبق طبقنا طبق في طبق طبقكم. يقدر طبق طبقكم يطبق في طبق طبقنا زي ما طبق طبقنا طبق في طبق طبقكم؟
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للنصر وللرياضة السعودية..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه شراسة خيل ،على قطة..

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