وصول بعثة الهلال من دبي بعد الفوز على الاستقلال الإيراني

نواف السالم (صدى):
وصلت فجر اليوم الثلاثاء، بعثة فريق الهلال إلى الرياض قادمة من دبي، بعد الفوز على الاستقلال الإيراني والتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن يعاود فريق الهلال تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، عند الساعة السابعة مساءن بتوقيت المملكة.
وكان الهلال قد حسم بطاقة التأهل الأولى للدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بالموسم الحالي، بعدما حقق فوزًا غاليًا على نظيره استقلال طهران الإيراني، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين، على ملعب زعبيل بدبي ضمن منافسات دور الستة عشر للمسابقة القارية.