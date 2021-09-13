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وصول بعثة الهلال من دبي بعد الفوز على الاستقلال الإيراني

منذ 4 ساعات
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وصول بعثة الهلال من دبي بعد الفوز على الاستقلال الإيراني

نواف السالم (صدى):
وصلت فجر اليوم الثلاثاء، بعثة فريق الهلال إلى الرياض قادمة من دبي، بعد الفوز على الاستقلال الإيراني والتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يعاود فريق الهلال تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، عند الساعة السابعة مساءن بتوقيت المملكة.

وكان الهلال قد حسم بطاقة التأهل الأولى للدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بالموسم الحالي، بعدما حقق فوزًا غاليًا على نظيره استقلال طهران الإيراني، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين، على ملعب زعبيل بدبي ضمن منافسات دور الستة عشر للمسابقة القارية.

الهلال
الرياض
دبي
دوري ابطال اسيا
الاستقلال الايراني

التعليقات

عبدالله فريج / الاردن
عبدالله فريج / الاردن عدد التعليقات : 54
منذ 25 دقيقة
الف الف مبروك .....ترفعون الراس والله....هذا الهلال ...انا الهلال
....كلنا الهلال
عبدالله فريج / الاردن
عبدالله فريج / الاردن عدد التعليقات : 54
منذ 23 دقيقة
امنياتنا للنصر.....النصر بعون الله ...كل التوفيق مساء اليوم باذن الله
غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 226
منذ 9 دقائق
الحمد لله على السلامة ومبروك الفوز والتأهل للزعيم الآسيوي الهلال
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134127
منذ 3 دقائق
الف ميروك للهلال الغالي .. دايماً رافع الراس عالي ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالخايب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الف ميروك للهلال الغالي .. دايماً رافع الراس عالي ..
عبدالله علي
وين الحرمه اللي تسوي لنا مساج عسي الله يجيبه الزوجه
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من اهبل ..
غليس ولد رماح
الحمد لله على السلامة ومبروك الفوز والتأهل للزعيم الآسيوي الهلال

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