مقتل عريس إثر خلاف حول ثمن أثاثات بيت الزوجية

القاهرة (صدى):
أقدم تاجر أثاث على قتل عريس في مصر، وذلك بعد خلاف نشب بينهما حول ثمن أثاثات بيت الزوجية.
وتلقت الشرطة المصرية بلاغاً بإطلاق أعيرة نارية وسقوط قتيل، ومصاب في أحد الشوارع، وبمباشرة البلاغ عُثر على جثة شاب 25 عاما، مصاب بطلقة نارية في البطن.
وتبين أن الضحية ذهب المتجر لتسلم موبيليا اشتراها، استعداداً لعرسه بعد أيام، وكانت المفاجأة أن التاجر تصرف فيها بالبيع بثمن أعلى.
وحدث خلاف بين التاجر والعريس فقام صاحب المتجر بإطلاق أعيرة نارية على الضحية وشقيقه، وحاول الهرب.
ومن جانبها قررت النيابة العامة حبس تاجر الموبيليا على ذمة التحقيقات بعد توقيفه واعترافه بقتل العريس والشروع في قتل شقيقه.