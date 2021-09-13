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مقتل عريس إثر خلاف حول ثمن أثاثات بيت الزوجية

منذ 3 ساعات
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مقتل عريس إثر خلاف حول ثمن أثاثات بيت الزوجية

القاهرة (صدى):
أقدم تاجر أثاث على قتل عريس في مصر، وذلك بعد خلاف نشب بينهما حول ثمن أثاثات بيت الزوجية.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغاً بإطلاق أعيرة نارية وسقوط قتيل، ومصاب في أحد الشوارع، وبمباشرة البلاغ عُثر على جثة شاب 25 عاما، مصاب بطلقة نارية في البطن.

وتبين أن الضحية ذهب المتجر لتسلم موبيليا اشتراها، استعداداً لعرسه بعد أيام، وكانت المفاجأة أن التاجر تصرف فيها بالبيع بثمن أعلى.

وحدث خلاف بين التاجر والعريس فقام صاحب المتجر بإطلاق أعيرة نارية على الضحية وشقيقه، وحاول الهرب.

ومن جانبها قررت النيابة العامة حبس تاجر الموبيليا على ذمة التحقيقات بعد توقيفه واعترافه بقتل العريس والشروع في قتل شقيقه.

مصر
قتل
منوعات
الشرطة المصرية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53233
منذ ساعة
علقو مشنقته المجرم
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 350
منذ 6 دقائق
لاحول ولا قوه إلا بالله

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولا قوه إلا بالله
برنس
يازينك ساكت كفايه نفاق
ابو عمار
المفروض محاسبة الاب اولا ثم اخيه الحقير المجاهر بالمعصيه
ابو عمار
لا يوجد لتحرش مبرر الا قلة عقل المتحرش والمتحرش بها
ابو عمار
يا با انتم وين والاسلام وين

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