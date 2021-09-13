بالفيديو .. المعيوف: عامل الجو كان مؤثر علينا وكنا نقدر نسجل أكثر من هدفين

نواف السالم (صدى):
قال عبدالله المعيوف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إن عامل الجو كان مؤثر جداً في المباراة التي جمعت فريقه أمام نظيره الاستقلال الإيراني، إلا أن جميع اللاعبين لم يقصروا داخل الملعب.
وأضاف أن فريقه استغل الفرص وكان لديه القدرة على تسجيل أكثر من هدفين ، وذلك بحسب حديثه بقناة ssc.
وأكد أن الجماهير دائما تقف مع الفريق لذا سيكونوا عند حسن ظنهم، مضيفا أنه تمكن في المعسكر الذي خاضه مؤخرًا من كسب ود مدربه.
يذكر أن فريق الهلال تأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز على نظيره الاستقلال الإيراني بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب زعبيل بدبي.