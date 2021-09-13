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"مواطن" يتبرع بكليته لإنقاذ صديقه

منذ ساعتين
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"مواطن" يتبرع بكليته لإنقاذ صديقه

عادل الحربي (صدى):
نشر المواطن إبراهيم يحيى صورة له بعد إجرائه عملية جراحية للتبرع بـ "الكلى" لأحد أصدقائه.

وأشاد المتابعون باللافته الإنسانية والتضحية التي بذلها "إبراهيم" تجاه صديقه من أجل إنقاذ حياته.

يٌذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان كانوا قد سجلوا في برنامج التبرع بالأعضاء، وذلك قبل عدة أشهر.

ويأتي ذلك في بادرة إنسانية منهم تعكس عناية القيادة بمرضى الفشل العضوي النهائي وما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدُن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

 

خادم الحرمين
ولي العهد
التبرع بالكلى
التبرع بالأعضاء
الفشل العضوي
لافتة إنسانية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134124
منذ ساعة
جزاه الله خير وبيض الله وجهه ، اسأل الله ان يشفيه هو وصاحبه ويخردهما سليمين متعافيين .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. مقروده وجت الطقه براسها .. ويش موديك ملعب الفرسان ياحرمه .....؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
هذا مثل عيال النعمه من الاوادم .. اشباهه كثير ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
هل تقصدين لازم التكشف عند المختصين .. حسب كلامتز ....؟ .. امعصيه وبطنتز يوجعتز .. مامثل مساج المره لزوجه ومساج لزوجته ، ومساج الأم...
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون ايدي الحرامية النجسه ليستأدب غيرهم من اهل النفوس المريضه ..

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