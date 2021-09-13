إيقاف شخصين ظهرا في مقطع فيديو في مشاجرة مع فتاة بحائل

حائل (صدى):
أعلنت شرطة منطقة حائل، عن إيقاف شخصين ظهرا في مقطع فيديو في مشاجرة مع فتاة.
ومن جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة مع فتاة أثناء وجودهما في مرفق عام بمدينة حائل.
وتبين أنهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الفتاة تعرضت لاعتداء من الشابين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما لفرع النيابة العامة.
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