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إيقاف شخصين ظهرا في مقطع فيديو في مشاجرة مع فتاة بحائل

منذ ساعتين
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إيقاف شخصين ظهرا في مقطع فيديو في مشاجرة مع فتاة بحائل

حائل (صدى):
 

أعلنت شرطة منطقة حائل، عن إيقاف شخصين ظهرا في مقطع فيديو في مشاجرة مع فتاة.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة مع فتاة أثناء وجودهما في مرفق عام بمدينة حائل.

وتبين أنهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الفتاة تعرضت لاعتداء من الشابين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

، 

فتاة
مشاجرة
شرطة منطقة حائل
النيابة العامة
مقطع فيديو

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134124
منذ ساعة
المخالف يخالف ...

.. ولاهي من عادات شباب حايل ، وربما هم من اللفو اللي استوطنوا حايل باالسنين الاخيره ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. مقروده وجت الطقه براسها .. ويش موديك ملعب الفرسان ياحرمه .....؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
هذا مثل عيال النعمه من الاوادم .. اشباهه كثير ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
هل تقصدين لازم التكشف عند المختصين .. حسب كلامتز ....؟ .. امعصيه وبطنتز يوجعتز .. مامثل مساج المره لزوجه ومساج لزوجته ، ومساج الأم...
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون ايدي الحرامية النجسه ليستأدب غيرهم من اهل النفوس المريضه ..

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