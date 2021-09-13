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أهالي محافظة العرضيات يشتكون الإنقطاع المتكرر للكهرباء

منذ 23 ساعة
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أهالي محافظة العرضيات يشتكون الإنقطاع المتكرر للكهرباء

مازن القرني (صدى):
يعاني أهالي محافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة هذه الأيام من الانقطاع المتكرر للكهرباء والذي يمتد لساعات طويلة في كثير من الأحيان .

وقد اوضح الأهالي ان إنقطاع الكهرباء تسبب لهم في الكثير من الأعطال بالأجهزة الكهربائية، وتسبب أيضاً في انقطاع أبناءهم عن مواصلت تعليمهم الإلكتروني من خلال منصة مدرستي في كثير من الايام وتأثر مستواهم الدراسي بسبب الغياب الناتج عن إنقطاع شبكات الإنترنت .

حيث أوضح المواطن أحمد القرني ان إنقطاع الكهرباء احداث اضرار كثيرة في الأجهزة الكهربائية بالمنازل إلى جانب وجود بعض المرضى وكبار السن في المنازل من الذين يستخدمون أجهزة طبية تعمل بالكهرباء قد لحق بهم الضرر من هذا الانقطاع.

كما ذكر المواطن حسين الحارثي أنهم تواصلوا مراراً وتكراراً مع شركة الكهرباء بسبب هذه الإنقطاعات ولم يجدوا سوى رسائل الإعتذار من الشركة دون إيجاد حل جذري لهذه المعاناة ومتمنياً من المسؤولين في شركة الكهرباء التدخل العاجل في وضع الحلول المناسبة والممكنة لإنهاء هذه المعاناة .

مكة المكرمة
محافظة العرضيات
الأجهزة الكهربائية
إنقطاع الكهرباء

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82864
منذ 44 دقيقة
الله المستعان

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أحدث التعليقات

فهد
مقال جميل يعطيك العافية 👍🏻
غلا
مقال جميل جدا ابعدتي
مفلح القحطاني
طريقة الكلام والتعبير جميله للغايه وفيها والخبر فيه مراعاه لذوي الدخل المحدود جميل جداً استمري
عندما يغيب المساء
الله المستعان
نجاة محمد
بالكرسي يا معلمة تستاهلي تضربك الطالبة دفاعا عن نفسها

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