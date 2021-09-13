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هذي بدايتها مع العامل
منذ 4 ساعات
1762
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134113
منذ ساعة
هههههههههههههههههههه ..
.. في المثل قالوا // ماتنفع الخايف قولة ماعليك ..
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14260
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
لا يهمونك انا مجنونك
الحمدلله على التأهل ولاكن ليس من الزعيم اليوم سوى الاسم لو كان غير الفريق الايراني لعانينا معاناة قد نخرج معها لاقدر الله ابو الجوهرة...
ابو علي
والله سويتو للي ما يسوى قيمه واحد ولابس لبس ايش دخلكم فيه هل هذا إنجاز علمي ولا شي يستاهل النشر
شرحبيل
ايووووووه احسن احسن من زمان نقلكم حولهم للمحكمه
ابو علي
بتاع كله شاعر وكاتب وراوي ومؤلف ومستشار ووزير الله يعينه على نفسه
ابو علي
هذي العينات الله ياخذهم ونرتاح
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