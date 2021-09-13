نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مختص يكشف عن نسبة التقاعد المبكر في التعليم والصحة "فيديو"

منذ 47 دقيقة
1568
1
مختص يكشف عن نسبة التقاعد المبكر في التعليم والصحة "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف عضو جمعية الاقتصاد السعودية، ياسر الحربي، عن سن التقاعد المبكر في التعليم والصحة والقطاع الأمني ونسبة المتقاعدين في المملكة.

وقال ياسر الحربي خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"30% من المتقاعدين تقاعد مبكر في مجالات مهمة ومن أبرزها قطاع التعليم والصحة والقطاع الأمني وهذه عندنا ثغرات فيها في السوق المحلي ويحتاج لخدمات وخصوصا في أعمار خمسينية أو أقل من الخمسين و55 ".

وأشار:"تصنيف منظمة الصحة العالمية الجديد أصبح في أمر غير متقدم، ولاشك أن هناك حاجة ماسة للاستفادة من مشاركتهم في البناء والتنمية وتحسين مدخلاتهم الشهرية لأن الرواتب مع متطلبات الحياة الجديدة أصبح غير كاف بأن يكون دخلا وحيدا".

الصحة
التقاعد
المتقاعدين
قطاع التعليم
السوق المحلي
جمعية الاقتصاد السعودية
٧
ياسر الحربي
القطاع الأمني

التعليقات

هدية
هدية عدد التعليقات : 26
منذ 36 دقيقة
متى تريده أن يرتاح و يتمتع بحياته يا مطبل عندما يفقد صحته

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

متواضع😌
انضغط عليان يوم شاف الصدق ترا عارفين علومكم وقصصكم كل يوم جرايم وبلاوي معروفه الجنوب بلبلاوي
متواضع😌
تعليق ٥ ايوه انا عقيم وش تبي 😂
ط 🍹🍹🍹
رب كلمة قالت لصاحبها دعني . الواجب أن يحذر شر لسانه ولا يتكلم إلا بالخير كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن...
🕊
قد يكون يفحط والله اعلم لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
how to buy stromectol
Cialis Viagra Bestellen

أخر الأخبار

شاهد.. بايدن يثير الجدل بتصرف غريب أثناء كلمة زوجته
شاهد.. بايدن يثير الجدل بتصرف غريب أثناء كلمة زوجته
منذ دقيقة 12
"آل الشيخ" يعلن عن طرح روايته تشيلو بمعرض الرياض للكتاب
"آل الشيخ" يعلن عن طرح روايته تشيلو بمعرض الرياض للكتاب
منذ 5 دقائق 1088
بالفيديو .. أحدث لقطات لإنشاءات حلبة جدة العالمية استعدادًا لـ"فورمولا 1"
بالفيديو .. أحدث لقطات لإنشاءات حلبة جدة العالمية استعدادًا لـ"فورمولا 1"
منذ 19 دقيقة 1207
شاهد.. مسلحو طالبان يعثرون على ملايين الدولارات وسبائك ذهب في منزل نائب الرئيس الأفغاني السابق
شاهد.. مسلحو طالبان يعثرون على ملايين الدولارات وسبائك ذهب في منزل نائب الرئيس الأفغاني السابق
منذ 27 دقيقة 1297
"خليجية" تهدي مغرد سيارة فارهة لإعجابها بتغريداته
"خليجية" تهدي مغرد سيارة فارهة لإعجابها بتغريداته
منذ 40 دقيقة 599
مختص يكشف عن نسبة التقاعد المبكر في التعليم والصحة "فيديو"
مختص يكشف عن نسبة التقاعد المبكر في التعليم والصحة "فيديو"
منذ 47 دقيقة 1568
محلل سياسي: المملكة بريئة من هجمات 11 سبتمبر ومن لديه عقل يدرك ذلك
محلل سياسي: المملكة بريئة من هجمات 11 سبتمبر ومن لديه عقل يدرك ذلك
منذ 48 دقيقة 1309
عودة الفنان فهد البتيري للتمثيل بعد غياب طويل
عودة الفنان فهد البتيري للتمثيل بعد غياب طويل
منذ 52 دقيقة 403
قانوني:إحالة المماطلين في تسديد المخالفات المرورية إلى القضاء سيكون إيجابيا على المجتمع "فيديو"
قانوني:إحالة المماطلين في تسديد المخالفات المرورية إلى القضاء سيكون إيجابيا على المجتمع "فيديو"
منذ ساعة 1773
"مقيم" يتحايل على مواطن ويكبده 1.5 مليون ريال
"مقيم" يتحايل على مواطن ويكبده 1.5 مليون ريال
منذ ساعة 1760