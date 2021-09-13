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محلل سياسي: المملكة بريئة من هجمات 11 سبتمبر ومن لديه عقل يدرك ذلك

منذ 48 دقيقة
1309
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محلل سياسي: المملكة بريئة من هجمات 11 سبتمبر ومن لديه عقل يدرك ذلك

الرياض (صدى):
قال المحلل السياسي، عايد المناع، إن المملكة بريئة من هجمات 11 سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن كل من لديه عقل يدرك أن المملكة لا يمكن أن تقدم على مثل هذا النوع من الهجمات الإرهابية.

وأضاف أن المملكة كانت أكثر المتضررين من الإرهاب، بل سبقت الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأخرى في محاربته، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج "ما وراء الحدث" المذاع على قناة "24 السعودية.

وأشار إلى أن العمليات الإرهابية تحدث في كل مكان في العالم، مؤكدًا أن هجمات 11 سبتمبر تحتاج للتحقيق بشكل داخلي، لأن المملكة ليست طرفا فيها، ولا مصلحة لها فيما حدث بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

أمريكا
المملكة
الكويت
قطر
هجمات 11 سبتمبر
الولايات المتحدة الأمريكية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134107
منذ 40 دقيقة
جزاك الله خير يادكتور عايد ، وهذا الكلام الصحيح الصريح ..

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أحدث التعليقات

متواضع😌
انضغط عليان يوم شاف الصدق ترا عارفين علومكم وقصصكم كل يوم جرايم وبلاوي معروفه الجنوب بلبلاوي
متواضع😌
تعليق ٥ ايوه انا عقيم وش تبي 😂
ط 🍹🍹🍹
رب كلمة قالت لصاحبها دعني . الواجب أن يحذر شر لسانه ولا يتكلم إلا بالخير كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن...
🕊
قد يكون يفحط والله اعلم لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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