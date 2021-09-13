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قانوني:إحالة المماطلين في تسديد المخالفات المرورية إلى القضاء سيكون إيجابيا على المجتمع "فيديو"

منذ ساعة
1773
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قانوني:إحالة المماطلين في تسديد المخالفات المرورية إلى القضاء سيكون إيجابيا على المجتمع "فيديو"

الرياض (صدى):
تحدث المحامي والمستشار القانوني أصيل الحسن، عن أثر إحالة المماطلين في تسديد المخالفات المرورية إلى القضاء، قائلا:"الأثر بيكون بانخفاض عدد الحوادث المرورية بشكل عام والحوادث الخطيرة بشكل خاص، للحد من الوفيات والحوادث المرورية".

وقال أصيل الحسن خلال لقاء في قناة العربية:"سعت وزارة الداخلية والمرور مسددين إلى اتخاذ بشكل جدي وهو إقامة الدعوى في القضايا المرورية في حال عدم الإلتزام أو الجدية في السداد".

وتابع:"إذا لم يكن هناك تساهل بشكل أو بآخر مثل  السنوات الماضية، سيكون بأثر إيجابي على المجتمع".

القضاء
الحوادث المرورية
المخالفات المرورية
الدعوى
تسديد
أصيل الحسن

التعليقات

زنجبيل
زنجبيل عدد التعليقات : 55
منذ 54 دقيقة
ليش التأمين ؟
هذه مهي مخالفات ؟!؟!
هذه أرقام تدرس في علم الفلك و الفضاء يالسنوات الضوئية
خافوا الله ما سمعنا و لا شوفنا بهذه المبالغ !!!!!!!!!
مقهور😡
مقهور😡 عدد التعليقات : 7452
منذ 48 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل ، كيف هذا يرتاح له ضمير م يعرف وش الشعور الي يمر به المديون حسبي الله ونعم الوكيل فيه
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 89
منذ 27 دقيقة
رب كلمة قالت لصاحبها دعني .
الواجب أن يحذر شر لسانه ولا يتكلم إلا بالخير
كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت.

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أحدث التعليقات

متواضع😌
انضغط عليان يوم شاف الصدق ترا عارفين علومكم وقصصكم كل يوم جرايم وبلاوي معروفه الجنوب بلبلاوي
متواضع😌
تعليق ٥ ايوه انا عقيم وش تبي 😂
ط 🍹🍹🍹
رب كلمة قالت لصاحبها دعني . الواجب أن يحذر شر لسانه ولا يتكلم إلا بالخير كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن...
🕊
قد يكون يفحط والله اعلم لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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