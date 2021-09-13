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مستشار تربوي: برامج "اعتدال" تحمي الشباب من الأفكار الضالة

منذ ساعة
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مستشار تربوي: برامج "اعتدال" تحمي الشباب من الأفكار الضالة

عادل الحربي (صدى):
تحدث "الدكتور محمد العامري"، مستشار تعليمي وتربوي، عن أهمية برامج "اعتدال" التدريبية للحفاظ على الشباب من الأفكار الضالة والمنحلة.

وقال "العامري" عن تلك البرامج: "تركيزنا أكبر على الوقاية وليس على العلاج لذلك انطلقت مجموعة من المبادرات من ضمنها اعتدال كنوع من الوقاية الاستبقاية"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وتابع: "تلك البرامج تساعد في إعداد جيل قادر على التفكير بطريقة منطقية والتفاعل مع الإحداث وإدارة الموقف لذا فالبرامج التدريبية أساسية".

وأضاف: "في السابق تعاملنا مع ملف ملتهب كان في أحداث إهاربية ومعنى ذلك يجب أن يكون هناك وقاية لذلك من ضمن رؤية المملكة 2030 انطلقت عدد من المبادرات وعمل مؤسسي نجد وزارة التعليم من جهة ورعاية الشباب من جهة أخرى وهو ما يشكل حصانة للشباب".

الشباب
التعليم
رعاية الشباب
البرامج التدريبية
برامج اعتدال
الأفكار الضالة
القضايا الإرهابية

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 10
منذ 38 دقيقة
اي افكار ضاله تتحدث عنها اليوم الامور تداخلت هل الافكار الضاله في القتل والتفجير والانتمي للاحزاب
هل الافكار في الانحلال من الدين والقيم الاخلاقي والاتجاه نحو الانحدار والرذيله
اصبح الشخص يسمع كلام ويشاهد افعال مختلفه تعكس ويصبح في انتكاس للفطره والاخلاق ثم يظهر شخص في الاعلام ويتكلم في عالم والناس في عالم اخر

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كيف يعني ام عياله ما يقلون زوجته
لللل
اي افكار ضاله تتحدث عنها اليوم الامور تداخلت هل الافكار الضاله في القتل والتفجير والانتمي للاحزاب هل الافكار في الانحلال من الدين والقيم الاخلاقي...

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