مينيز : لدينا لاعبين غائبين وسنحارب من أجل التأهل

ماجد محمد (صدى):
قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مانو مينيز، إن فريقه يحترم نظيره تراكتور الإيراني لكن هدفهم واضح وهو الفوز في المباراة التي ستجمع بينهما غدًا في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن النصر يرغب دائما بالوصول للأدوار المتقدمة بالبطولة، و إسعـاد جماهيره الكبيرة.
وتابع :"كل فريق لديه مشاكله و صعوباته، وربمـا تراكـتور لديـه بعض المشاكل الآن ولكن هذا حال الكرة، و نحن نحضر هنا بمجموعة لاعبين غائبين، وعلى كـل فريق دائمًا أن يحارب على حظوظه تحت أي ظرف.
وأكد أن وجود الجماهير يـزيدون من جمال اللعبة لكن الظروف الحالية في كل العالم تتطلب أن يحضروا أنفسهم للتعامل مع المباريات بطريقة مختلفة، بجانب تحفيز اللاعبين على أن يفكروا بجماهير النصر الكبيرة خلف الشاشات، ويخرجوا مـا بداخلهم من روح وحماس رغم عدم وجود الجماهير بالملعب.