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امرأة تبكي امام صديقاتها بعد بلوغ عمرها الثلاثين
منذ ساعة
963
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134097
منذ 21 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه ..
.. الله يصلحتز يا بنيه .. تبكين على دخولتز الثلاثين ، اجل حنا ويش نسوي ويش نقول .. يا بنتي لن تستطيعي ايقاف الزمن ولا ترجيع عقارب الزمن للوراء .. عجله ماشيه ، عجله دايره مستحيل ثم مستحيل عودتها للوراء ..
.. تعوذي من الشيان وريحي بالتز ، فلا ينفعكي البكاء ولا العويل .. باالله المستعان ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك يا ابا عبد الله ويسكنك فسيح جناته .. اللهم آمين ..
بلسم الروح
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ولجميع موتى المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..
ابو محمد 😎 ✍️
قصدي اقول في تعليقي السابق ، انه مهما تخفى المجرم فعليه بينة تدمغه ، وسينال عقابه .. ونقول ونردد دايماً :: كل خينه عليها...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. الله يصلحتز يا بنيه .. تبكين على دخولتز الثلاثين ، اجل حنا ويش نسوي ويش نقول .. يا بنتي لن تستطيعي...
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